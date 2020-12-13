YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Evde kumar oynarken yakalandılar

Evde kumar oynarken yakalandılar

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.12.2020 12:37 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir evde kumar oynarken yakalanan 5 şüpheliye para cezası uygulandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, 71.

Evde kumar oynarken yakalandılar

Eskişehir’de bir evde kumar oynarken yakalanan 5 şüpheliye para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, 71. Evler Mahallesi Samuray Sokak’ta bir evde kumar oynandığı ihbarını aldı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, bir odanın içerisinde 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şüphelilere kumar oynamaktan 4 bin 900 lira para cezasının kesilmesinin yanı sıra "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. Ev sahibi hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Evde kumar oynarken yakalandılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Eskişehir Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:33
Sabah
08:04
Öğle
12:57
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:05
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.