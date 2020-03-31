YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. ’Evde Sağlık Hizmetleri’ ile daha güvendeler

’Evde Sağlık Hizmetleri’ ile daha güvendeler

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 31.03.2020 11:12 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ‘Evde Sağlık Hizmetleri’ kapsamında özellikle 65 yaş üstü vatandaşların tedavileri titizlikle aralıksız sürüyor.Emirdağ Devlet Hastanesine bağlı ekipler, ‘Evde Sağlık Hizmetleri’ kapsamında vatandaşların sağlıklarını koruması için çalışmalarını sürdürüyor.

’Evde Sağlık Hizmetleri’ ile daha güvendeler

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ‘Evde Sağlık Hizmetleri’ kapsamında özellikle 65 yaş üstü vatandaşların tedavileri titizlikle aralıksız sürüyor.
Emirdağ Devlet Hastanesine bağlı ekipler, ‘Evde Sağlık Hizmetleri’ kapsamında vatandaşların sağlıklarını koruması için çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüsü (Covıd-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, yapılan çalışmalarla sağlıklarına kavuşuyor. Ekipler tarafından sağlık kontrolleri yapılan vatandaşların tedavileri de evde sürdürülüyor. İlçede, Korona virüsü (Covıd-19) önlemleri kapsamında yapılan çalışma ile hem tehlikenin önüne geçiliyor, hem de yaşlı vatandaşların dışarıya çıkması engelleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

MŞÜ öğrencilerinden “evde kal” çağrısına klipli destek

MŞÜ öğrencilerinden “evde kal” çağrısına klipli destek

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim canlı derslerle sürüyor

Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim canlı derslerle sürüyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
05:13
Sabah
06:37
Öğle
13:07
İkindi
16:40
Akşam
19:27
Yatsı
20:45

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Kadınana Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Bolvadin
Esin Eczanesi
Cobanlar
Çalışkan Eczanesi
Dinar
Daştan Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.