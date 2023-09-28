Evde sinir krizi geçiren kadın ekipleri alarma geçirdi

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Meydanbaşı Caddesi’nde yaşandı. İddialara göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.M. isimli kadın; sinir krizi geçirerek yakınlarını arayıp intihara kalkışacağını söyledi. Bu sırada yakınları da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine iki itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve ulaşan ekipler kendisini kilitleyen S.M.’yi bir süre ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna çabaları yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin müdahalesi ile kapı açılarak içeriye girildi. Sağlık ekipleri S.M.’yi sakinleştirmeye çalıştı. Hastaneye sevkinin sağlanması istenen S.M., tedavi olmayı reddetti.

S.M.’nin tedaviyi reddetmesi üzerine ekipler tutanak tutarak evden ayrıldı.

