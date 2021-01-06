YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Evde spor ve beslenme programı

Evde spor ve beslenme programı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.01.2021 12:43 | Son Güncelleme

Evde spor yapabilmenin rahatlığı ile Özel Ümit online zayıflama dersleri başladı.Özel Ümit Tıp Merkezi Fitness Antrenörü ve Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur tarafından verilecek özel derslerle zayıflama programı düzenlenecek.

Evde spor ve beslenme programı

Evde spor yapabilmenin rahatlığı ile Özel Ümit online zayıflama dersleri başladı.
Özel Ümit Tıp Merkezi Fitness Antrenörü ve Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur tarafından verilecek özel derslerle zayıflama programı düzenlenecek. Bireysel ve gruplar halinde gerçekleşecek zayıflama programlarında; beslenme ve spor bir arada olacak. Spor ve beslenme programında; bireye özel günlük yaşam şekli ve kişinin hedeflerine göre kişiselleştirilmiş programlar yer alacak. Grup sınıflarında ise; 5 kişilik sınıflarda saat seçenekleri ile spor ve beslenme programları yapılacak.
DAHA SAĞLIKLI OLMAK İÇİN
Programa ilişkin bilgi veren Fitness Antrenörü ve Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur; “Eğlenceli, sağlıklı bilgilerin yer alacağı eğitimlerde; motive edici, durum analizleri yaparak, evde uygulanabilen hareketler ile bir zayıflama programı planlıyoruz” diye konuştu. Bu program ile yalnızca kilo vermeyi amaçlamadıklarını belirten Uğur; “Öncelikle sağlıklı olmayı hedefliyoruz, her bedenin ihtiyaçları farklıdır, bu nedenle beslenme ve spor da kişiye özel olmalıdır. Beslenmeyi düzenleyip, vücudumuzu spor ile güçlendirerek yalnızca istediğimiz kiloya inip, daha güzel görünmüyoruz aynı zamanda bütünsel olarak daha sağlıklı ve dolayısıyla da mutlu ve iyi hissediyoruz” şeklinde konuştu.
SALGINDA EVDE NELER YAPILABİLİR
Salgının getirdiği sınırlılıklar nedeniyle evde daha çok zaman geçirildiğini ve dolayısıyla hareketin de azaldığını ifade eden Uğur, “İşte bu nedenle evde nasıl spor yapabiliriz, nasıl daha sağlıklı beslenebiliriz diye düşünerek bu programı oluşturduk, katılmak isteyenler Özel Ümit Tıp Merkezi’ni arayarak bilgi alabilirler” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:09
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:19

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Envar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
050120211830060120210830nobetci
Envar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
050120211830060120210830nobetci
Envar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
050120211830060120210830nobetci
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.