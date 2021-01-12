Evde üretime destek

Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı, yeni yıl itibariyle evde üretip, sanal ortamda satışını yapan girişimcilerin vergiden muaf tutulacak olmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Berman Mantı, üretime verilen destekle özellikle ev kadınlarının çalışma hayatına daha çok teşvik edildiğini belirtti. Başkan Mantı, umut verici karara dikkat çekerek girişimci kadınların her alanda daha çok desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Nüfusun yarısını oluşturan kadınların hayatın eşit paydaşı olduğuna dikkat çeken Mantı, iş dünyasından toplumsal yaşama dek her alanda güçlü bir şekilde var olması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede kadınlara evde üretim konusunda çağrı yapan Başkan Mantı, “Evde üretimle ilgili açıklanan vergi muafiyeti, salgından dolayı yaşanan şu zorlu pandemi sürecinde, özellikle, zaten omuzlarında birçok yükü taşıyan kadınlarımıza bir nebze de olsa nefes aldıracak. Bu vergi muafiyetiyle birlikte, bizler iş hayatındaki kadınlar olarak, evde çalışmaya cesaret eden kadınlarımızın destekçisiyiz" dedi.

Kadınların üreterek farkındalık oluşturacaklarına işaret eden Başkan Mantı, bu sürecin sonunda kadınıyla erkeğiyle tüm ülkenin kazançlı çıkacağını bildirdi. Evde üretim yapıp, o ürünlerin pazarlanmasının da kendine göre zorlukları olduğunu aktaran Başkan Berman Mantı, “Hepimiz bir şekilde ev ekonomisine katkı sağlama kaygısı taşıyoruz. Bu anlamda evde üretim yapan girişimcilerin birçok yönüyle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha yüksek kazanç sağlamak ve pazarlama kısmını kolaylaştırmak açısından, kadınların katma değeri yüksek ve yerli ürünlere yönelmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.