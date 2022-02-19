Evdeki perdeyi elbiseye dönüştürdü şimdi yeni tasarımların peşinde

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da bir çocuk annesi Kübra Kodalak'ın hayata bakışı, Sosyal Dayanışma Merkezi'nde açılan dikiş kursuna katılması sayesinde değişti.

Canik'te, yaklaşık dört ay önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının finanse ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan Sosyal Dayanışma Merkezi'nde açılan kurslarla kadınlar sosyal ve ekonomik hayatın içine çekilmek isteniyor.

Sosyal Dayanışma Merkezi'nde açılan dikiş kursu sayesinde hayatı değişen kadınlardan biri de 31 yaşındaki Kübra Kodalak.

Bir çocuk annesi ev hanımı Kodalak, el becerisi kazanmak için gittiği kursta dikiş dikmeyi öğrenerek evdeki atıl kumaşlardan şık tasarımlar yapmaya, düşük maliyetlerle kıyafetler üretmeye başladı.

Ev ekonomisine katkıda bulunan Kodalak, geri dönüşüme katkı vererek yeni tasarımlar ortaya koymak için kolları sıvadı.

- "Her sabah kalkmak için bir sebebim var artık"

Kübra Kodalak, AA muhabirine, dikiş kursuna katılmadan önce zamanın büyük kısmını boş geçirdiğini, verimli bir hayatı olmamasının psikolojik olarak kendisini olumsuz etkilediğini anlattı.

Dikişe merakı olduğu için kursa katılmaya karar verdiğini belirten Kodalak, bunun, bugüne kadar verdiği en iyi kararlardan biri olduğunu söyledi.

Kursta iki ayın ardından elbiseler dikmeye başladığını ifade eden Kodalak, evde kullanmadığı bir perdeden diktiği abiyenin çok beğenildiğini, bunun da kendisini son derece motive ettiğini vurguladı.

Eski kıyafetleri, kullanılmayan kumaşları geri dönüşüme kazandırmanın büyük mutluluk olduğunu dile getiren Kodalak, en son diktiği kıyafeti 5 liraya mal ettiğini anlattı.

Yeni tasarımlar üzerine yoğunlaştığını, artık hedefleri olan biri olduğunu söyleyen Kodalak, "Evde bütün günüm boş geçiyordu aslında. Buraya başladıktan sonra hayatım düzene girmiş oldu. Her sabah kalkmak için bir sebebim var artık. Akşam başardıklarımı, öğrendiklerimi, hayata geçirdiğim şeyleri bilmek beni mutlu ve motive ediyor. Psikolojik olarak hayatıma çok olumlu etkileri oldu. Çocuğum da burada kreşte arkadaşlarıyla daha mutlu." dedi.

Tasarımlarının beğenilmesinin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Kodalak, şunları dile getirdi:

"Sıfırdan kumaşı alıp üretmek yerine evdekileri değerlendirmek istedim. Atıl durumda olanları kıyafetlere dönüştürmek ya da kullanmadığım parçaları dönüştürmek istedim. Yıllar önce evlenirken aldığım fon perdem vardı. Kumaşını beğenerek almıştım ama renginden dolayı kullanamamıştım. Güzel bir elbise çıkardım. Bunu da düğünde giydim. Düğünde kıyafetimin perde kumaşından dikildiğini duyanlar çok şaşırdı. En çok da eşim şaşırdı. Çünkü kumaşın perde halini de biliyor."

Farklı şeylerle uğraşmayı ve geri dönüştürmeyi sevdiğini ifade eden Kodalak, "Tüketmektense geri dönüştürmek daha önemli. Kendime ait düzenli iplerimi, kumaşlarımı yerleştirip çalışacağım bir atölyem olsun çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kodalak, hazır giyime artık daha az para harcamanın yanı sıra çevresine diktiği kıyafetlerden de para kazanmaya başladığını, tasarlayacağı yeni kıyafetlerle ileride bir atölye açmayı planladığını da sözlerine ekledi.

- Bu tür merkezlerden 5 ilçede daha açılması planlanıyor

Samsun Valisi Zülkif Dağlı da dezavantajlı vatandaşların yoğun yaşadığı yerlerde özellikle kadınlara yönelik yürütülen projelerle devlet millet kaynaşmasının sağlandığını söyledi.

Dağlı, "Kadınlarımızın psikososyal ve sosyokültürel yönden gelişimleri ile toplumsal

entegrasyonlarını sağlama çalışmalarını önemsiyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle bu tür merkezlerimizi İlkadım, Bafra, Çarşamba, Terme, Asarcık ilçelerimizde de hizmete sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

