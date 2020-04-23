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Evden çıkamadılar ama Meclis açılışı yaptılar

ORDU HABERLERİ  | 23.04.2020 12:08 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 23 Nisan kutlamalarına denk gelmesinden dolayı Ordu’nun Ünye ilçesindeki minikler evlerinde çektikleri skeç ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin(TBMM) açılışını canlandırdı.TBMM’nin 100.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 23 Nisan kutlamalarına denk gelmesinden dolayı Ordu’nun Ünye ilçesindeki minikler evlerinde çektikleri skeç ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin(TBMM) açılışını canlandırdı.
TBMM’nin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ünye’de de minikler tarafından teknoloji vasıtasıyla kutlanmaya devam ediyor. İnönü İlkokulu 2/B sınıfının minik öğrencileri Emre Çolakoğlu, Hasan Tavlı, Tuana Bütün, Ayaz Turhan, Yusuf Kemal Yazarken, Hatice Hanne Güney, Can Alim öğretmenleri Arif Dursun önderliğinde çektikleri skeç ile TBMM’nin ilk açıldığı günü canlandırarak cep telefonlarıyla oyunlarını sergiledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100 yıl önce yapılan ilk meclis oturumunu canlandırarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamaya çalışan minikler, sergiledikleri performans ile de gönülleri fethetti.

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Sabah
05:30
Öğle
12:32
İkindi
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Akşam
19:23
Yatsı
20:52

Ordu Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Çalışkan Eczanesi
Fatsa
Melike Eczanesi
Fatsa
Ölçek Eczanesi
Fatsa
Seyitoğlu Eczanesi
Fatsa
Arı Eczanesi
Unye
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