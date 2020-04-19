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Evden çıkamayan 5 yaşındaki Zeliha’ya belediye başkanından sürpriz

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.04.2020 13:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile küçük kızları için doğum günü pasta alamayan ailenin talebi üzerine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, pasta alarak Zeliha’ya doğum günü sürprizi yaptı.Kocaeli’nin Darıca ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kurulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’nu arayan bir aile, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nedeniyle pasta alamadıkları için 5 yaşındaki kızları Zeliha Altındişçi’nin doğum gününü kutlayamadıklarını belirtti.

Evden çıkamayan 5 yaşındaki Zeliha’ya belediye başkanından sürpriz

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile küçük kızları için doğum günü pasta alamayan ailenin talebi üzerine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, pasta alarak Zeliha’ya doğum günü sürprizi yaptı.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kurulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’nu arayan bir aile, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nedeniyle pasta alamadıkları için 5 yaşındaki kızları Zeliha Altındişçi’nin doğum gününü kutlayamadıklarını belirtti. Vefa Sosyal Destek Grubu gelen çağrıyı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a bildirdi. Konu ile ilgili bilgi alan Bıyık harekete geçti. Doğum günü pastası ve Zeliha’ya hediye alan Bıyık, Altındişçi ailesinin evine gitti.
Küçük Zeliha Başkan Bıyık’ı elindeki doğum günü pastası ile görünce büyük mutluluk yaşadı. Başkan Bıyık doğum gününü kutladığı Zeliha’ya oyuncak da hediye etti. Aileyi de tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Allah uzun ve hayırlı ömürler versin. Annesine babasına, memleketine hayırlı evlat olsun inşallah” dedi.

Evden çıkamayan 5 yaşındaki Zeliha’ya belediye başkanından sürpriz

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