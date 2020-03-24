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Evden çıkamayan 65 yaş üzeri yaşlılara Kaymakamlık ve Kızılay desteği

DÜZCE HABERLERİ  | 24.03.2020 12:16 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Derneği şubesi dünya çapında salgın haline gelen Korona Virüs’e karşı birlikte 65 yaş üzeri vatandaşlara sosyal yardımlaşma projelerini hayata geçirdi.65 yaş üzerinde olup evinde oturmak zorunda kalan vatandaşlara gıda ve temizlik maddesi yardımı başta olmak üzere bir çok konuda yaşlıların kapısını çalarak ihtiyaca göre kuru gıda, et, çamaşır suyu, konserve ve temizlik yapabilmeleri için çeşitli malzemeler verilmeye başlandı.

Düzce’nin Akçakoca Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Derneği şubesi dünya çapında salgın haline gelen Korona Virüs’e karşı birlikte 65 yaş üzeri vatandaşlara sosyal yardımlaşma projelerini hayata geçirdi.
65 yaş üzerinde olup evinde oturmak zorunda kalan vatandaşlara gıda ve temizlik maddesi yardımı başta olmak üzere bir çok konuda yaşlıların kapısını çalarak ihtiyaca göre kuru gıda, et, çamaşır suyu, konserve ve temizlik yapabilmeleri için çeşitli malzemeler verilmeye başlandı. Bugün 40 kadar vatandaşa yapılan yardımların ilerleyen günlerde süreceği bilgisi alındı.
Akçakoca Kızılay Başkanı Özkan Öztürk, "65 yaş üstü büyüklerimize yardımcı olabilmek için bugünden itibaren sosyal yardım çalışmalarını başlattık. Bu salgından kurtulup normal hayata dönene kadar yardımları devam ettirmeye kararlıyız. Bu yardımlaşma faaliyeti kapsamında kaymakamlık bünyesinde kurulan ve öncülük eden VEFA grubunda yer alan gönüllülere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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