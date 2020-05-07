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Evden çıkamayan Feriştah nineyi, annesinin mezarını ziyarete jandarma götürdü

MUĞLA HABERLERİ  | 07.05.2020 20:05 | Son Güncelleme

Evden çıkamayan Feriştah nineyi, annesinin mezarını ziyarete jandarma götürdü

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 89 yaşındaki Feriştah Kahraman'ı, annesinin mezarını ziyarete jandarma ekipleri götürdü.

Kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları polis, jandarma, yerel yönetimler, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri tarafından karşılanıyor.

Kavaklıdere'nin Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan ve Vefa Sosyal Destek Hattını arayan Feriştah Kahraman, rahatsızlığı sebebiyle annesinin kabrini ziyaret edemediğini belirterek, yardım talebinde bulundu.

Kahraman'ın evine yönlendirilen İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler, yaşlı kadını evinden alarak kabristana götürdü.

Jandarma ekipleri mezarda biriken otları da temizleyerek, çiçek bıraktı.

Annesinin kabri başında dua eden Feriştah Kahraman, kendisini mezarlığa getirip tekrar evine bırakan jandarma ekiplerine, "Çocuklarım dünya ahiret evladımsınız, kuzularım. Allah'ım sizin evlatlarınız da size böyle baksın yavrularım. Şükür Allah'ıma." diye dua etti.

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