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Evden çıkamayan Osman dede atık malzemelerden sepet yapmayı öğrendi

KARAMAN HABERLERİ  | 23.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Karaman'da yaşayan 83 yaşındaki Osman Büyükköse, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evinde kaldığı süreyi piknik sepeti yaparak değerlendiriyor - Büyükköse: - "Yaptığım sepetleri komşulara, çocuklarıma, bütün çevremdeki komşularıma birer tane hatıra olarak verdim, vermeye de devam ediyorum"

MURAT ÖZÜNAL - Karaman'da yaşayan 83 yaşındaki Osman Büyükköse, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evinde kaldığı sürede yapmayı öğrendiği piknik sepetlerini sevdiklerine hediye ediyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesinin ardından Büyükköse, "Evde kal" çağrısına uyarak Yeşilada Mahallesi'ndeki evinden hiç çıkmadı.

Evde sıkılınca çeşitli işlerle uğraşmak isteyen ve bu sırada evlerinin yanında bulunan inşaatı seyreden Büyükköse, atık plastik malzemeleri nasıl değerlendirebileceği konusunda fikir yürüttü.

Komşularından ve akrabalarından atık malzemeleri toplayıp kendisine getirmesini isteyen Büyükköse, topladığı malzemelerle piknik sepeti yapmaya karar verdi.

- "Kısıtlama geldikten sonra evden hiç çıkmadım"

Büyükköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılmaya başlamasının ardından evden hiç çıkmadığını söyledi.

İnşattan atık malzemeleri toplatarak bunlarla sepet yapmaya karar verdiğini ifade eden Büyükköse, şunları kaydetti:

"Evimin karşısına bir inşaat yapıldı. İnşaattaki işçiler, atık malzemeleri çöpe atıyorlar veya yakıyorlardı. Balkonda otururken kendi kendime 'Bu atık malzemeler herhalde bir işe yarar ama neye yarar?' diye aklımdan geçirdim. 'Ne yapabilirim?' diye uğraşırken sepet yapmaya karar verdim. Bir yaptım olmadı, ikinciyi yaptım o biraz daha iyi oldu. Üçüncü yaptığımda ise işi orijinali gibi yaptım."

- "Yaptığım sepetleri sevdiklerime dağıtıyorum"

Büyükköse, sepet yapmaya çok hevesli olduğunu vurgulayarak, "Ölünceye kadar ben bu işe devam edeceğim. Tabii malzemesini bulursam. Ancak bu malzemeye para verip alacak olursam o işten zararlı çıkarız." diye konuştu.

Yaptığı sepetleri sevdiklerine dağıttığını aktaran Büyükköse, "Yaptığım sepetleri komşulara, çocuklarıma, bütün çevremdeki komşularıma birer tane hatıra olarak verdim, vermeye de devam ediyorum. Para ile almak isteyenlere de satış yapıyorum." dedi.

Büyükköse, sepetleri yaparken zorlandığını ve ellerinin yara olduğunu belirterek, atık malzemelerin çok sert ve işlemesinin zahmetli olduğunu anlattı.

Kendisi gibi evde kalanların sevdikleri bir işle ilgilenmesinin çok faydalı olduğunu dile getiren Büyükköse, şöyle konuştu:

"Bu meşguliyet çok iyi bir şey. Günün ve zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorsun. Kafanda bazı düşünceler olduğu zaman bu işlerle uğraşınca o düşünceler gidiyor. Kafanı bu işe verdiğin zaman kederin olmaz. Benim gibi olanlar sağlıkları için lütfen evde kalsınlar."

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