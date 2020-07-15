Evden çıkamayanlar için bir araya gelip ‘getiriver gari’ hizmeti başlattılar

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan 3 arkadaşın evden çıkamayanlara yardım amacıyla başlattıkları hizmet sektöre dönüştü. Getirver gari diye site de oluşturan şahıslar Korona virüs sürecini fırsata dönüştürüp yeni bir iş sahası açtı. Servis başına 5 TL ücret alan grup işlerinden memnun olduğunu belirtti.

İlçede yaşayan Mehmet Can Çiftçi, Raşit Bahar ve Kazım Özbudun, pandemi sürecini değerlendirmek amacıyla bir fikir oluşturdu. Milaslıların temel ihtiyaçlarını içeren market, manav, kasap, mandıra, fırın ve pastane gibi alışverişlerini oluşturdukları ve getirivergari adlı site oluşturan üç genç, saat 9 - 21 arasında siparişleri teslim ediyorlar.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Mehmet Can Çiftçi, pandemi döneminde özellikle sokağa çıkmaları yasaklanan belirli yaş üzerindeki bireylere yardımcı olabilmek adına çalışma yapmak istediklerini belirterek, “Bizim bu hizmetimizde arz talep üzerine oluştu. İlk başta sokağa çıkma kısıtlaması olanları hedef noktamıza aldık. Daha sonra ise bu hedefimizi genişlettik. Ürünlerimizi güvenli ve hijyen kurallarına uygun şekilde teslim ediyoruz. En az 20 liralık sipariş alıyoruz ve buna 5 lira da servis ücreti ekliyoruz” dedi.

İnternet sitesinde yer alan fiyatlarının bir çok marketten daha uygun olduğunu da iddia eden Çiftçi, “Milas’taki çoğu marketten uygun fiyata temin ediyoruz. Tüm ürünlerimizi anlaşmalı olduğumuz Milaslı esnaflardan temin ediyoruz” diye konuştu.

