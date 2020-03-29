YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Evden çıkamayanlara gıda ve hijyen paketi Yedi Başak’tan

Evden çıkamayanlara gıda ve hijyen paketi Yedi Başak’tan

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor.Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve etkisini gün geçtikçe artıran yeni tip korona virüs nedeniyle çalışmalarına hız veren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, evlerinden çıkamayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor.

Evden çıkamayanlara gıda ve hijyen paketi Yedi Başak’tan

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor.
Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve etkisini gün geçtikçe artıran yeni tip korona virüs nedeniyle çalışmalarına hız veren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, evlerinden çıkamayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor. Sokağa çıkmanın büyük risk taşıdığı bu günlerde vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu gıda ve hijyen paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, ’Vakit Vefa Vakti’ diyerek vatandaşların yanında olmaya da devam ediyor.
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, zorlu bir süreçte vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle evde bakıma muhtaç ailelere ve yaşlılara gıda kolisi ile hijyen paketleri dağıtımına başladık. Bu günler birlik ve beraberliğin önemli olduğu günler ve biz el birliği ile bu günleri de aşacağız. Bu yüzden gerekli tedbirleri alarak sistemimizde kayıtlı olan ve takibini yaptığımız ailelere hijyen ve gıda paketi dağıtıyoruz. Vatandaşlarımıza siz evinizde kalın biz ihtiyaçlarınızı evinize getirelim diyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları, temizliğe daha çok dikkat etmeleri ve sosyal mesafeyi korumalarıdır" diye konuştu.

Evden çıkamayanlara gıda ve hijyen paketi Yedi Başak’tan

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu

Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu

Ceyhan Belediye Meclisi seçime gidecek

Ceyhan Belediye Meclisi seçime gidecek

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Gaziantep Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
04:52
Sabah
06:14
Öğle
12:40
İkindi
16:12
Akşam
18:57
Yatsı
20:13

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Nur Eczanesi
Sehitkamil
Özge Eczanesi
Sehitkamil
Yaşamalı Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Alper Şahin Eczanesi
Sahinbey
Çimen Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Suç makineleri tutuklandı

Suç makineleri tutuklandı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.