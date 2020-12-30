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  4. Evden çıkanlara 6 bin 300 TL ceza kesildi

Evden çıkanlara 6 bin 300 TL ceza kesildi

AMASYA HABERLERİ  | 30.12.2020 22:43 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralını ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı.İlçede halk sağlığının korunması amacıyla pazar alanları, bankalar, devlet kurumları ve sokaklarda HES (Hayat Eve Sığar) kodu denetimleri devam ederken evde izlem için aranan Kovid-19 temaslısı 2 vatandaş, evde karantina kuralını ihlal ettiği tespit edildi.Evde izlem için aranan Kovid-19 temaslısı bir vatandaş, karantinasının 2’nci günü işyerinden evine dönüşte yakalandı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralını ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı.
İlçede halk sağlığının korunması amacıyla pazar alanları, bankalar, devlet kurumları ve sokaklarda HES (Hayat Eve Sığar) kodu denetimleri devam ederken evde izlem için aranan Kovid-19 temaslısı 2 vatandaş, evde karantina kuralını ihlal ettiği tespit edildi.
Evde izlem için aranan Kovid-19 temaslısı bir vatandaş, karantinasının 2’nci günü işyerinden evine dönüşte yakalandı. Karantinada olması gerek diğer bir kişi de karantinasının 8. gününde bir otelde olduğu öğrenildi. Temaslı kişinin HES Kodu sorulmadan otele alınması nedeniyle şahıs ve otel hakkında işlem yapıldı.
Kovid-19 temaslısı 2 kişiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolün sonucunda 3 bin 150’şer liradan 6 bin 300 TL cezai işlem uygulanarak izolasyon süresinin sonuna kadar Amasya merkezde Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

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