YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Evden eğitime Türkyılmaz desteği

Evden eğitime Türkyılmaz desteği

BURSA HABERLERİ  | 30.04.2020 16:56 | Son Güncelleme

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çocuklarının uzaktan eğitime devam edemediğini sosyal medya üzerinden kendisine bildiren Anne Nurcan Çakır’ın isteğini yerine getirdi.

Evden eğitime Türkyılmaz desteği

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çocuklarının uzaktan eğitime devam edemediğini sosyal medya üzerinden kendisine bildiren Anne Nurcan Çakır’ın isteğini yerine getirdi. Türkyılmaz, Mehmetcan ve Burakcan Çakır’a tablet hediye etti.
Mudanya’nın Bademli Mahallesinde yaşayan Nurcan Çakır, ortaokul öğrencisi iki çocuğunun uzaktan eğitim hayatından uzak kaldığını belirterek, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’dan destek istedi. Korona virüs tedbirleri gereği uzaktan eğitim gören çocukların derslerinden mahrum kalmaması için anne Nurcan Çakır’ın isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Türkyılmaz, 7. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Mehmetcan ve 8. Sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Burakcan Çakır’a sürpriz yaptı.
Mehmetcan ve Burakcan’a tabletlerini teslim eden Başkan Türkyılmaz, öğrencilerin derslerinde başarılı olmalarını istedi. Tabletlerine kavuşan çocukların mutluluğu görülmeye değerken, anne Nurcan ve baba Kazım Çakır Başkan Türkyılmaz’a teşekkür etti. Başkan Türkyılmaz, Mudanya’da yaşayan hiçbir çocuğun mağdur bırakılmaması için her talebi değerlendirdiklerini belirterek, “Sizlerin mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba harcıyoruz. Siz yeter ki derslerinizden geri kalmayın. Umudumuz sizlersiniz. Hepinizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

Kaymakam Aslan’dan ‘1 Mayıs’ açıklaması

Kaymakam Aslan’dan ‘1 Mayıs’ açıklaması

Bursa Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
05:58
Öğle
13:06
İkindi
16:55
Akşam
20:04
Yatsı
21:34

Bursa Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Betül Eczanesi
Nilufer
Şerif Deniz Eczanesi
Mudanyaguzelyali
Furkan Eczanesi
Yildirim
Ihlamur Eczanesi
Osmangazi
Kural Eczanesi
Osmangazi
Mumcu Eczanesi
Yildirim
Pirinçhan Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.