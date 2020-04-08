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Evden, evde kalmayı resmettiler

İZMİR HABERLERİ  | 08.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, belediyenin düzenlediği resim kurslarına katılan öğrenciler, salgının daha fazla yayılmaması için uzmanların evinde kal çağrısına sessiz kalmayarak çalışmalarında "evde kal" temasını işledi.Korona virüsü salgını nedeniyle Gaziemir Belediyesinin tüm kursları da, zorunlu olarak çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Evden, evde kalmayı resmettiler

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, belediyenin düzenlediği resim kurslarına katılan öğrenciler, salgının daha fazla yayılmaması için uzmanların evinde kal çağrısına sessiz kalmayarak çalışmalarında "evde kal" temasını işledi.
Korona virüsü salgını nedeniyle Gaziemir Belediyesinin tüm kursları da, zorunlu olarak çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Resim kursu öğrencileri ise çalışmalarına evlerinden devam etti. Resim öğretmenleri Çiçek Şahinkaya ve Hatice Yazıcı’nın verdiği ödevi en iyi şekilde yerine getiren 70 kursiyer, evlerinden yaptıkları çizimlerle ortaya birbirinden güzel çalışmalar çıkardı.
Korona virüsün yayılma hızının diğer hastalıklar gibi olmadığını, virüsün hızla yayıldığını, bu nedenle sadece yaş almış bireylerin değil tüm kişilerin evlerinde kalması gerektiğini belirten öğrenciler, yaptıkları resimlerle tüm dünyaya “evinde kal” çağrısı yaptı.

Sergisi açılacak
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, kursiyerlerin çalışmalarını çok beğendiğini belirterek, "Belediyemizin 40 farklı kursunda 3 bine yakın kursiyerimiz eğitim alıyor. Salgın nedeniyle kurslarımızda eğitime ara verdik; ancak öğrencilerimiz evlerinden eğitimlerine devam ediyor. Öğretmenlerinin verdiği ödevleri yaparak konularından geri kalmıyorlar. Aynı zamanda ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu günlerde toplumsal olarak uymamız gereken kurallara da dikkat çekiyorlar. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Bu krizin ardından öğrencilerimize yaptıkları ‘evde kal’ temalı resimleri bir sergi ile taçlandırma sözü veriyorum" diye konuştu.

Evden, evde kalmayı resmettiler

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