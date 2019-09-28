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Everton 1 - 3 Manchester City (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.09.2019 22:40 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 7. hafta maçında Everton'ı 3-1 mağlup etti.

Everton 1 - 3 Manchester City (Premier Lig)

Son şampiyon Manchester City, ligin yedinci haftasında deplasmanda Everton ile karşılaştı.

Manchester ekibi, Gabriel Jesus'un 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de ev sahibi ekip Dominic Calvert-Lewin'in 33. dakikada attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City, Riyad Mahrez'in 71. dakika ve Raheem Sterling'in 84. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 16'ya çıkarırken, Everton 7 puanda kaldı.

Öte yandan, Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında bulunmasına karşın müsabakada süre alamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City everton Premier Lig

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