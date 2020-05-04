Evi su basan 65 yaş üstü Ramazan amcaya yardım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Demre’de yaşayan hem engelli hem de 65 yaş üstü olan Ramazan Tıraş’ın evinde meydana gelen su arızasına kısa sürede çözdü.

Antalya’nın Demre İlçesi Davazlar Mahallesi’nde yaşayan engelli birey Ramazan Tıraş Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerini arayarak evindeki su arızasından dolayı mağdur olduğunu bildirdi. Aynı zamanda 65 yaş üstü olması nedeniyle evinden de çıkamayan Ramazan Tıraş’ın yardımına koşan ASAT ekipleri, hemen hareket geçerek evdeki arızayı tespit etti. İçme suyu vanasının arızalı olduğunu tespit eden Demre ASAT ekipleri, vanadaki arızayı giderdi. Arızanın giderilmesinden mutluluk duyan Ramazan Tıraş ASAT çalışanlarını dualarla uğurladı.

