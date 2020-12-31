Evi yanan aile yardım bekliyor

Van’ın İpekyolu ilçesinde kış günü evleri yanan 4 çocuklu aile yardım bekliyor.

İlçenin Yeni Mahallesi’nde ikamet eden Yusuf Yavuz’a ait evde iki gün önce çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Yangında evleri ile tüm eşyaları yanan aile, devletten ve hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor. 4 çocuğu ve hasta eşiyle zorlu geçen kış mevsiminde evsiz kalan Yusuf Yavuz, devlet ve hayırseverlerden destek istedi. Çocukların eğitimlerinden geri kaldığını kaydeden Yavuz, “4 çocuğum var. Eşim rahatsız, onun tedavisiyle uğraşıyorum. İki defa beyin ameliyatı geçirdi. En son bir ay önce eşim yine ameliyata girdi. 20 gün oldu İstanbul’dan geleli. Çocuklarım amcalarında kalıyordu. Onları aldık, evimizde kalalım dedik ama evde kalmak nasip olmadı. Yangın gece saat 02.00’da meydana geldi. Soba bacasından kaynaklandı. Çıkan yangını fark edince ancak uyuyan çocuklarımı çıkarabildim. Ardından dışarıda itfaiye ekiplerinin yangını söndürmelerini bekledik. Şu an aldığımız bir destek ve bir gelirimizde yok. Çocukların defter kitapları hepsi yandı, onlarda eğitimden uzak kalıyorlar. Canlı derse giremiyorlar, ders çalışacak kitapları kalmadı. Eşimin tedavisi nedeniyle bir iş yapmıyordum. Yaz aylarında mevsimlik işçi olarak il dışına çıkıp çalışıyordum ama kış ayına denk geldiği için yapabilecek bir işte yok. Hayırsever ve yetkililerden yardım talep ediyoruz. Zor durumdayız, 4 çocukla kış ortasında evsiz kaldık” dedi.

Çıkan yangında defter, kitap ve dijital aletlerin tamamen yandığını söyleyen çocuklar ise eğitimlerini tamamlamak için yetkilerden destek istedi.

