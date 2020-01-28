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Evi yanan aileye belediye ile devlet desteği

SAMSUN HABERLERİ  | 28.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Samsun’un İlkadım ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu ağır hasar gören ailenin evi, İlkadım Kaymakamlığı ile İlkadım Belediyesinin desteği ile yenilendi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu ağır hasar gören ailenin evi, İlkadım Kaymakamlığı ile İlkadım Belediyesinin desteği ile yenilendi. Yangında evini kaybeden aile için harekete geçen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ekiplere talimat vererek yangının izlerini ortadan kaldırdı.
İlkadımlı vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam eden İlkadım Belediyesi, bir aileye daha yardım elini uzattı. Kuşcullu Mahallesi’nde bulunan evlerinde çıkan yangında evi yanan Karakulle ailesinin yaraları İlkadım Belediyesi tarafından sarıldı. Yangından sonra kendi imkanlarıyla, evinin onarımını yapamayan aileye İlkadım İlçe Kaymakamlığı ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yardım elini uzattı.

“Acı ve mutlu günlerinde halkımızın yanındayız”
Mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Gücümüz ve imkanlarımızın ölçüsünde, sosyal belediyecilik ilkesi gereği vatandaşlarımıza el uzatmaya, onlara her konuda destek ve yardımcı olmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz üzere, merkezine insanı alan sosyal belediyecilik ilkesi ve anlayışıyla uzak yakın demeden bütün vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Evi yanan ailemizle ilgili talep bize gelir gelmez hemen harekete geçtik. Yangında büyük zarar gören evin yeniden yuvaya dönüşebilmesi için ekiplerimiz tarafından boya ve badana işleri yapılarak yangının izleri ortadan kaldırıldı. Acı ve mutlu günlerinde daima halkımızın yanındayız. Ailemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yenilenen evlerinde güle güle oturmalarını diliyorum. Onları bir nebze de olsa sevindirip hayır dualarını alabildiysek ne mutlu bizlere” dedi.

“Ailemizi sıcak yuvalarına kavuşturduk”
İlçe halkının mağduriyetini giderme noktasında ilçe belediyesi ile koordineli bir çalışma sürdürdüklerini dile getiren İlkadım ilçe Kaymakamı İbrahim Keklik; “Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından vatandaşın mağduriyetini gidermek amacı ile İlkadım Belediyesi ile birlikte yapım ve onarım çalışmalarına başladık. En kısa süre içinde bu onarım ve bakım çalışmalarına hız kazandırarak ailemizi sıcak yuvalarına kavuşturup bu mağduriyetlerini ortadan kaldırdık” diye konuştu.

Devlet büyüklerine teşekkür etti
Yardımlar karşısında memnuniyetini dile getiren Fatma Karakulle ise, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Çıkan yangında evim tamamen yandı. Bu kış günü ne yapacağımı düşünürken Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız imdadıma yetişti. Bu zor günümde beni yalnız bırakmayan, devlet büyüklerimden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

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