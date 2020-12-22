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Evi yanan aileye belediyeden destek

MERSİN HABERLERİ  | 22.12.2020 11:21 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, yangında zarar gören bir ailenin evinin onarılacağı ve ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde elektrik kontağından çıkan ve büyük hasara yol açan yangın sonrası, Limonluk Mahalle Muhtarı aracılığıyla 3 çocuklu Küçükaslan Ailesininevine giderek durum tespitinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, yangında zarar gören bir ailenin evinin onarılacağı ve ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde elektrik kontağından çıkan ve büyük hasara yol açan yangın sonrası, Limonluk Mahalle Muhtarı aracılığıyla 3 çocuklu Küçükaslan Ailesinin
evine giderek durum tespitinde bulundu. Kira olan evlerinde 3 erkek çocuğu ile birlikte yaşayan Küçükaslan Ailesinde anne Gülşen Küçükaslan’ın kalp hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi. Sağlık sorunları ve maddi imkansızlığın içindeki aile bir de yangın mağduru oldu. Üst katındaki eve kadar hasar meydana gelen ailenin evi oturulamayacak duruma geldi. Belediye ekipleri, gerekli tüm tadilatı, bakım ve onarım çalışmalarını yaparak evi yeniden yuva yapacak. Ev eşyalarından kıyafetlere kadar her şeyi yanan aileye Büyükşehir Belediyesi eşya yardımında da bulunacak. Ailenin kıyafet ihtiyacı Kıyafet Evi’nden karşılanacak.
“Büyükşehir Belediyesi olarak gereken her türlü desteği vereceğiz”
Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, kış aylarının başlamasıyla birlikte yangın felaketlerinin çoğaldığını dile getirerek, “Bununla ilgili başvurular oluyor belediyemize. Gülşen Hanımın evi yandı, Büyükşehir olarak incelemeye geldik. Evin tadilatı ile ilgili destek vereceğiz. Elimizde bulunan eşyaların tamamıyla destek vereceğiz. Çünkü evin durumu çok kötü. Çocukların kıyafetleri yanmış, onunla ilgili Kıyafet Evi’nden destek vereceğiz aileye, anneye, babaya. Büyükşehir Belediyesi olarak gereken her türlü desteği vereceğiz” dedi.
“Allah razı olsun Başkanımızdan, ilgilenenlerden”
Evinin yanmasından dolayı büyük üzüntü duyan Gülşen Küçükaslan, “Evim yandı. Başkanımız ve muhtarımızın aracılığıyla bize yardımcı olmak için geldiler. Allah razı olsun Başkanımızdan, muhtarımızdan ilgilenenlerden. Hepsine teşekkür ederim” diye konuştu.
Yangında tüm eşyaların yanında bisikleti de yanan minik Fatih Küçükaslan’ın da Başkan Vahap Seçer’den bir isteği oldu. Küçükaslan, “Vahap Amcadan yeni bir bisiklet istiyorum” ifadelerini kullandı.

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