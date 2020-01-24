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Evi yanan aileye devletten yardım eli

SAMSUN HABERLERİ  | 24.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, sobadan çıkan yangında evleri tamamen yanan aileyi ziyaret ederek yardım sözü verdi.Alaçam Yenice Mahallesi’nde 15 gün önce Namık Düşünsel’e ait ev sobadan çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

Evi yanan aileye devletten yardım eli

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, sobadan çıkan yangında evleri tamamen yanan aileyi ziyaret ederek yardım sözü verdi.
Alaçam Yenice Mahallesi’nde 15 gün önce Namık Düşünsel’e ait ev sobadan çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Yangın sonrası Yenice Mahallesi’nde yangınzede Düşünsel ailesini ziyaret eden Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, aileye ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.
Kaymakam Zaman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Emre Kösem, Belediye Meclis Üyesi Raif Vatan, Yenice Mahallesi Muhtarı Mustafa Geveci ile birlikte Namık Düşünsel’e ait evin yanan evde incelemelerde bulunarak, devlet olarak ellerinden ne geliyorsa, imkanlar doğrultusunda yardımlarını yapacaklarını söyledi.

"Acil ihtiyaçlarını en kısa zamanda ulaştıracağız”
Olayda can kaybının yaşanmamış olmasının kendilerini teselli ettiğini ifade eden Kaymakam Zaman, "Mağdur vatandaşlarımıza destek sağlamak için incelemelerde bulunduk. Kaymakamlık olarak acil ihtiyaçlarını kendilerine en kısa zamanda ulaştıracağız” dedi.

Evi yanan aileye devletten yardım eli

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