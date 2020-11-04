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Evi yanan aileye Kızılay’dan yardım eli

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.11.2020 12:45 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav İlçesine bağlı Kuşu kabasında evi yanan Tekinbaş ailesine Türk Kızılay Pazarlar Şubesi tarafından yardım yapıldı.Türk Kızılay’ı, yangında evleri tamamen yandığı için çadırda yaşayan Tekinbaş ailesine battaniye, yatak, giyim malzemeleri ve gıda kolisi yardımında bulundu.Türk Kızılay Pazarlar Şube Başkanı Kamil Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Madak, İlyas Kaynar ve Kızılay ekibiyle birlikte Kütahya’nın Simav İlçesine bağlı Kuşu kasabasında meydana gelen yangında evi tamamen yanan 75 yaşındaki Mustafa Tekinbaş’ı ve ailesini ziyaret etti.

Kütahya’nın Simav İlçesine bağlı Kuşu kabasında evi yanan Tekinbaş ailesine Türk Kızılay Pazarlar Şubesi tarafından yardım yapıldı.
Türk Kızılay’ı, yangında evleri tamamen yandığı için çadırda yaşayan Tekinbaş ailesine battaniye, yatak, giyim malzemeleri ve gıda kolisi yardımında bulundu.
Türk Kızılay Pazarlar Şube Başkanı Kamil Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Madak, İlyas Kaynar ve Kızılay ekibiyle birlikte Kütahya’nın Simav İlçesine bağlı Kuşu kasabasında meydana gelen yangında evi tamamen yanan 75 yaşındaki Mustafa Tekinbaş’ı ve ailesini ziyaret etti. Kızılay ekibi, evleri tamamen yandığı için çadırda yaşayan Tekinbaş ailesine battaniye, yatak, giyim malzemeleri ve gıda kolisi yardımında bulundu.
Yanan evde eşi ile birlikte yaşadıklarını anlatan Mustafa Tekinbaş, çıkan yangında 1 saat içinde evlerinin yandığını anlatarak, "Kızılay ekiplerine teşekkür ediyorum. Kış mevsimi gelmeden yanan evin yerine yapacağımız ev için destek verilmesinden dolayı teşekkür ederim. Yangının ardından bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Türk Kızılay Pazarlar Şube Başkanı Kamil Kul ise yangında evleri tamamen yanan aileye battaniye, yatak, giyim malzemeleri ve gıda kolisi yardımında bulunduklarını belirterek, "Mustafa amca’mıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi.

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