YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Evi yanan Marmarisli 81 yaşındaki Mustafa Kılıç'ın orman hassasiyeti duygulandırdı

Evi yanan Marmarisli 81 yaşındaki Mustafa Kılıç'ın orman hassasiyeti duygulandırdı

13.08.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıç: - "Ev yansın ne yapalım. Ev yapılır ama orman 20 senede meydana gelir. Aynı doğayı belki gelecek nesiller görebilir ama biz görmeyiz artık" - "Allah el uzatanlara ömür, sağlık versin. Devlet ve milletin desteğiyle eski günlerimize döneceğiz inşallah"

SABRİ KESEN/ÖMER ÜRER - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen 81 yaşındaki Mustafa Kılıç'ın, "Evim yansın ne yapalım. Ev yapılır ama orman 20 senede meydana gelir."sözleri dinleyenleri duygulandırdı.

Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan ve 9 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınının ardından vatandaşların yaraları sarılıyor.

Yangından etkilenen Bayır Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Mustafa Kılıç'ın da evinin yanan eşyaları ekiplerce taşınıyor.

Yaşadığı felakete rağmen umudunu koruyan Kılıç, AA muhabirine, çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Yangının birçok noktada etkili olduğuna işaret eden Kılıç, söndürme ekiplerinin büyük bir mücadele verdiğini dile getirdi.

Yangında evinin hasar gördüğüne değinen Kılıç, devletin hemen yaralarını sarmak için geldiğini, Marmaris Kaymakamlığınca da para yardımı aldığını kaydetti.

- "Huzur ve sağlık olursa her şey olur"

Mahallelerine gelen hayırseverlerin de kendilerine yardım ettiğine değinen Kılıç, "Allah el uzatanlara ömür, sağlık versin. Devlet ve milletin desteğiyle eski günlerimize döneceğiz inşallah. " dedi.

Kılıç, manzarasını çok sevdiği ormandaki çam ağaçlarının yandığına şahit olduğunu belirterek, "Evim yanabilir ama ormanlar yanmasın. Ev yansın ne yapalım. Ev yapılır ama orman 20 senede meydana gelir. Aynı doğayı belki gelecek nesiller görebilir ama biz görmeyiz artık. Bize balı, defneyi, kekiği, adaçayını ormanlar veriyordu. Şimdi her yer kül oldu. Çok üzgünüm. Huzur ve sağlık olursa her şey olur." ifadesini kullandı.

Söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür eden Kılıç, yaşadıkları zorlu günlere rağmen her zaman şükretmesini bildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklamaPrompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama
Selde 8 katlı bina böyle yıkıldıSelde 8 katlı bina böyle yıkıldı
Seydikemer'de orman yangını başladıSeydikemer'de orman yangını başladı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cuma

İmsak
04:44
Sabah
06:14
Öğle
13:17
İkindi
17:02
Akşam
20:09
Yatsı
21:33

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cuma

Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.