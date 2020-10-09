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Evi yanan vatandaşa yardım eli

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.10.2020 09:52 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, her geçen gün Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışının yeni bir örneğini sergilemeye devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, her geçen gün Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışının yeni bir örneğini sergilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Karaevli Mahallesi’nde evi yanan vatandaşa yardım eli uzatılarak tamamen hasar gören ev baştan sona yenilendi.
Geçtiğimiz günlerde Karaevli Mahallesi’nde çıkan yangında evi yanarak tamamen hasar gören vatandaşla ilgili mahalle muhtarı Aydın Akın’ın Süleymanpaşa Belediyesini bilgilendirmesinin ardından harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yanan evde vakit kaybetmeden tadilat çalışmalarına başladı.

Yanan ev baştan sona yenilendi
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; prefabrik yapıdaki yanan evde dökülen sıvalar yeniden yapıldı, tamamen yanan kapı ve pencereler yenilendi. Evin iç ve dış cephelerinde boya-badana işleri yapılarak zarar gören elektrik tesisatının bakımı gerçekleştirildi. Yangında tamamen hasar gören verandanın çatısı da yeniden yapılarak vatandaşa teslim edildi.
Vatandaşın mağduriyetini Süleymanpaşa Belediyesine ileten Karaevli Mahallesi Muhtarı Aydın Akın, gösterilen ilgi için teşekkür etti. Akın, “Vatandaşımızın durumunu Süleymanpaşa Belediyemize iletir iletmez hemen ilgili arkadaşlar gelip yanan evde keşif yaptılar. Her ihtiyacıyla ilgilendiler. Kısa sürede vatandaşımızın mağduriyeti giderildi. Bu vesileyle başta Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel’e ve çalışmanın başından sonuna kadar yakından ilgilenen Meclis Üyemiz Aytaş Eriz’e ve Fen İşleri personeline teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

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