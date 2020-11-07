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Evi yıkılmak üzere olan kadına devlet sahip çıktı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.11.2020 08:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da yağışlarla birlikte yıkılmak üzere olan evinde oturmaktan korkan kadına devlet sahip çıktı.Eşi bir süre önce kanser hastalığına yenilen 2 çocuk annesi Sıdıka Aydar’ın sesini devlet ve millet duydu.

Evi yıkılmak üzere olan kadına devlet sahip çıktı

Adıyaman’da yağışlarla birlikte yıkılmak üzere olan evinde oturmaktan korkan kadına devlet sahip çıktı.
Eşi bir süre önce kanser hastalığına yenilen 2 çocuk annesi Sıdıka Aydar’ın sesini devlet ve millet duydu. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından kadının içinde bulunduğu zor durumun gündeme getirilmesinin ardından Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sıdıka Aydar’ı evinde ziyaret etti.
Bahçelievler Mahallesi 919 Sokak içerisindeki toprak evde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Sıdıka Aydar’ı ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, evi yerinde incelediklerini belirtti.
Vali Çuhadar, “Yetimler bir şehrin bereket ve dua kapısıdır. Bir Vali olarak yetimlerimizin gözlerindeki o hasreti dindirmenin, bir aile sıcaklığı ile onların yanında olmanın gayretinde olacağız” dedi.
Sıdıka Aydar ve çocukları için bir ev kiralandığı ve ev kirasının karşılanacağı öğrenildi. Diğer taraftan kamuoyundan da kadın ve çocuklar için çeşitli yardımlar yapıldı.
Sıdıka Aydar’ın kalmış olduğu toprak evin duvar ve tavanı yağışlardan dolayı hasar görmüş, tavan kısımlarında çökmeler meydana gelmişti.

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