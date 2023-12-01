Evin bacasında başlayan yangın çatıya sıçradı

Yangında çatı katında bulunan beklettiği 1 ton fındıktan 6 çuvalı zarar gördü.

Yangın, Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Cambazlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyündeki Şenol A.’ya ait 2 katlı evin bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin çatısına sardı. Alaplı İtfaiyesinin müdahale ettiği yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında evin çatı bölümü komple yandı. Yangın esnasında Çatı katında bulunan 1 ton fındıktan 6 çuvalı yangından etkilenerek zarar gördüğü öğrenildi. Yangın esnasında evin çatı katında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

