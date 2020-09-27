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Evin duvarını boydan boya cerrahi maskelerle kapladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.09.2020 09:41 | Son Güncelleme

Eskişehir'de sanatçı Özlem Kanat Örneksoy, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla "Restorasyon" adını verdiği çalışmasında 2 bin 450 maske kullandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dikkati çekmek isteyen fotoğraf sanatçısı Özlem Kanat Örneksoy, binlerce cerrahi maskeyi ekleyip bir evin dış duvarını kapladı.

Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Eskişehir Oda Sanat Galeri bünyesinde salgın sürecinde çalışmalarına devam eden Aşkın Ercan, Aysu Bekar, Emrah Akkayüz, İmren Yaman, Kubilay Bozkurt, Özlem Kanat Örneksoy, Rezzan Gümgüm ve Serkan Tok'un eserlerinden oluşan "Abnormal Sergisi" izlenime sunuldu.

Yarın sona erecek sergi kapsamında galerinin karşısındaki evin duvarında bulunan 14,5 metre boyunda ve 4,5 metre enindeki "Restorasyon" adlı eser sanatseverlerden ve yoldan geçenlerden ilgi görüyor.

Çalışmanın sahibi Özlem Kanat Örneksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi için sokakta bir enstalasyon eseri hazırladığını söyledi.

Eseriyle toplumun her kesiminden insana rahatlıkla ulaşmayı istediğini anlatan Örneksoy, şöyle konuştu:

"Pandemi süreci, hiçbir statü ve seviye ayırt etmeden herkesi etkiledi. Bu yüzden sokakta bir iş yapmayı tercih ettim. 'Restorasyon' adını verdiğim eser 2 bin 450 tek kullanımlık maskeden oluşuyor. Maskeleri birbirine dikerek duvarı kapladım. Eseri oluşturmak çok uzun sürdü. Maske bizi ayıran bir nesne. Onları dikip birbirine birleştirerek pandemiyle aşırı sanallaşan yaşamlarımız arasında bir bağ kurmaya çalıştım. Hayatımızda maske ve mesafe var. Maskenin koruyuculuğu çok önemli. Maske takmak çok önemli. Maske takarsak bulaşma riskini azaltıyoruz. Maske takalım, hayatımıza sağlıklı ve güzel devam edelim."

Örneksoy, eserini bu yıl hayatını kaybeden "Land Art" sanatçısı Christo anısına yaptığını sözlerine ekledi.

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