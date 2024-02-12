YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Evin mutfağı alev alev yandı: 2’si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Evin mutfağı alev alev yandı: 2’si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

İHA İHA
12.02.2024 08:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde apartmanın birinci katındaki dairenin mutfak kısmı alevlere teslim oldu. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Evin mutfağı alev alev yandı: 2’si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfak kısmındaki kombide bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mutfağın tamamına sirayet etti. 2’si çocuk 5 kişi ise dumandan etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirilirken, mutfak kullanılamaz hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya’da Mahmutlar Kreş Ve Çocuk Akademisi’nde sona gelindiAlanya’da Mahmutlar Kreş Ve Çocuk Akademisi’nde sona gelindi
Bingöl’de aranan 3 şahıs yakalandıBingöl’de aranan 3 şahıs yakalandı
Kastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren polislere başarı belgesi verildiKastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren polislere başarı belgesi verildi
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Şubat Pazartesi

İmsak
06:27
Sabah
07:52
Öğle
13:20
İkindi
16:09
Akşam
18:37
Yatsı
19:57

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Pazartesi

Cadde eczanesi
Cayirova
İstasyon eczanesi
Kartepe
Şirin eczanesi
Izmit
Mevsim eczanesi
Gebze
Onur eczanesi
Dilovasi
Sağlam eczanesi
Golcuk
Karamürsel eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.