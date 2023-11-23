MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evinde 1 adet ruhsatsız tabanca çıkmıştı... Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi

Evinde 1 adet ruhsatsız tabanca çıkmıştı... Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi

23.11.2023 11:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat'ın yeniden tutuklanmasını göbek atarak kutlayan fenomen Banu Parlak da gözaltına alınmıştı. İstanbul’da silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Banu Parlak, adliye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak son dönemde Dilan Polat paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Daha önce güzellik merkezi kurşulanan fenomen, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, geceyi nezarethanede geçirdi.

Çektiği video başını yaktı! Banu Parlak gözaltına alındı Çektiği video başını yaktı! Banu Parlak gözaltına alındı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Parlak’ın tehdit aldığı gerekçesiyle silah bulundurduğunu söylediği öğrenildi.

Parlak işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Fenomen Parlak, emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nihal Candan'ın kocası sabah 5'te polisleri kapıda görünce şoke oldu! Sessizliğini bozduNihal Candan'ın kocası sabah 5'te polisleri kapıda görünce şoke oldu! Sessizliğini bozdu
Beren Saat'in tarzı sosyal medyayı ikiye böldüBeren Saat'in tarzı sosyal medyayı ikiye böldü
Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Estetik harikası çıktıHerkes onu doğal güzel sanıyordu! Estetik harikası çıktı
Anahtar Kelimeler:
Banu Parlak sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Elini öpmesi tartışma yaratmıştı! Özel'den Pervin Chakar açıklaması

Elini öpmesi tartışma yaratmıştı! Özel'den Pervin Chakar açıklaması

''Seçil Erzan'ın ofisini silahla basıp, paralarını almışlar''

''Seçil Erzan'ın ofisini silahla basıp, paralarını almışlar''

Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu! Bomba iddia: 300 kişiye...

Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu! Bomba iddia: 300 kişiye...

Pornografik film sektörüne giren eski oyuncu hayatını kaybetti!

Pornografik film sektörüne giren eski oyuncu hayatını kaybetti!

Değişimiyle gündeme gelen Doktorlar'ın Ela'sının akşam yemeği olay oldu

Değişimiyle gündeme gelen Doktorlar'ın Ela'sının akşam yemeği olay oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.