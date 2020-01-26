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Evinde beslediği posta güvercinlerini yarışlara hazırlıyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 26.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta Emrullah Kurdoğlu, evinin çatısında oluşturduğu kafeslerde 200 posta güvercini, 50 de filo kuşu yetiştiriyor - Emrullah Kurdoğlu: - "Bu güvercinlerin en büyük özelliği, diğer filo güvercinlerine göre daha çok havada kalmaları ve uçmalarıdır"

Kahramanmaraş'ta 13 yıldır hobi olarak evinde posta güvercini besleyen bir kişi, kuşlarını antrenmanlarla yarışlara hazırlıyor.

13 yıl önce bir arkadaşının Kahramanmaraş'a getirdiği güvercini Bursa'ya postacı olarak göndermesinden etkilenen Emrullah Kurdoğlu, evinin çatısında oluşturduğu kafeslerde 200 posta güvercini, 50 de filo kuşu yetiştiriyor.

Kurdoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007'den beri hobi olarak güvercin beslediğini, 1,5 yıldır ise profesyonel şekilde uğraştığını söyledi.

Eski dönemlerde haberleşmek için kullanılan güvercinleri şehirler arası uçurarak yarış güvercini yetiştirildiğini, kendisinin de buna ilgi duyduğunu ifade eden Kurdoğlu, yarışlara hazırladığı güvercinleri belirli mesafelerden bırakarak antrenman yaptırdığını belirtti.

Kuşların antrenmanlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kurdoğlu, şunları kaydetti:

"Güvercinleri gönderiyorum 2-3 saatlik uçuşun ardından tekrardan yuvalarına dönüyorlar. Bu güvercinlerin en büyük özelliği, diğer filo güvercinlerine göre daha çok havada kalmaları ve uçmalarıdır. Arkadaşımın Bursa'dan getirdiği güvercinin tekrar buradan oraya gitmesiyle bizi ateşledi. O günden beri bende posta güvercini yetiştiriyorum. Yavru güvercinlerimiz 200-250 kilometreye kadar yol kat etti. Allah nasip ederse, daha profesyonel bir şekilde bu güvercinleri 500 kilometreye kadar uçurmayı düşünüyoruz."

Güvercinlerin 100 lira ile 1000 lira arasında değiştiğini anlatan Kurdoğlu, uçuş mesafesi fazla olan kuşların fiyatlarının 35 bin liradan 50 bin liraya kadar, türüne göre daha yüksek rakamlara da satıldığını sözlerine ekledi.

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