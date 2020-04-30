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Evinde düşerek mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ekibi kurtardı

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.04.2020 15:52 | Son Güncelleme

Evinde düşerek mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ekibi kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yalnız yaşadığı dairede düşerek mahsur kalan 85 yaşındaki Durmuş Özdemir'i itfaiye ekibi kurtardı.

Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Manolya Sokağı'nda bulunan 7 katlı apartmanın son katındaki dairede yalnız yaşayan Özdemir, dengesini kaybederek düştüğü yerden kalkamadı.

Özdemir'in, odanın duvarına vurarak ve seslenerek yardım istediği komşularının ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı kilitli olduğu için itfaiye aracının merdiveniyle evin balkonundan içeri giren ekipler, yaşlı adamı kurtardı.

Sağlık ekibinin evde müdahale ettiği Özdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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