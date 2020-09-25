Evinde ele geçen esrarı kek ve pastaya katıp yediğini söyledi

Samsun’da bir eve operasyon düzenleyen narkotik polisi silah ve uyuşturucu madde ele geçirirken, gözaltına alınan şahıs söz konusu esrarı kimseye satmadığını, kek ve pastaya katıp kendisinin yediğini ileri sürdü.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Beypınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arz ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda Ö.Ö.’nün ikametinde uyuşturucu madde yetiştirerek satış yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu şahsın ikametinde ve müştemilatına operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 kilo 398 gram esrar maddesi ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ve nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.Ö. ele geçen esrar maddesini kimseye satmadığını, kek ve pastaya katarak kendisinin yediğini savundu.

Nöbetçi mahkeme Ö.Ö.’nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

