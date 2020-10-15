Evinde kaçak cep telefonu satan şahsa polis operasyonu

Afyonkarahisar’da evinde gümrük kaçağı cep telefonu satan şahıs polis operasyonu ile gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise 8 kaçak cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Aldığı istihbarat üzerine bir eve baskın düzenleyen ekipler evde yaptıkları aramada 8 kaçak cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL para yakaladı.

Operasyonun ardından 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

