YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Evinde kaçak cep telefonu satan şahsa polis operasyonu

Evinde kaçak cep telefonu satan şahsa polis operasyonu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 15.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da evinde gümrük kaçağı cep telefonu satan şahıs polis operasyonu ile gözaltına alındı.

Evinde kaçak cep telefonu satan şahsa polis operasyonu

Afyonkarahisar’da evinde gümrük kaçağı cep telefonu satan şahıs polis operasyonu ile gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise 8 kaçak cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL para ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Aldığı istihbarat üzerine bir eve baskın düzenleyen ekipler evde yaptıkları aramada 8 kaçak cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL para yakaladı.
Operasyonun ardından 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
12:49
İkindi
15:56
Akşam
18:27
Yatsı
19:43

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Kılcı Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Uzman Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Damla Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Pazarda Korona virüs denetimi yapıldı
Pazarda Korona virüs denetimi yapıldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Araraçlarda ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı
Araraçlarda ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı
13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti
13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.