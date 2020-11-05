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Evinde satışa sunduğu yarım kilo bonzai ile yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 05.11.2020 14:17 | Son Güncelleme

Samsun’da bir eve operasyon düzenleyen narkotik polisi 564 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

Evinde satışa sunduğu yarım kilo bonzai ile yakalandı

Samsun’da bir eve operasyon düzenleyen narkotik polisi 564 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen R.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 564,12 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 475 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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