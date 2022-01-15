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Evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler bulunan kişiye gözaltı

15.01.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler bulunan kişiye gözaltı

İskenderun'da, evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde tarihi eser olduğu düşünülen objeler bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis adreste, İbranice Tevrat ile İbranice yazılar bulunan parşömen ve Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen bardak, heykel ve 4 obje buldu.

Gözaltına alınan ev sahibi emniyete götürüldü.

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