YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Evinde uyuya kalan kadın ekipleri harekete geçirdi

Evinde uyuya kalan kadın ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.09.2020 16:09 | Son Güncelleme

Kocaeli’de yakınlarının haber alamadığı kadının, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kontrollerde uyuya kaldığı ortaya çıktı.Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’de yakınlarının haber alamadığı kadının, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kontrollerde uyuya kaldığı ortaya çıktı.
Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmandaki evde yaşayan ismi öğrenilemeyen kadından haber alamayan yakınları, kadının sağlık durumundan endişe ederek 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kadının evinin zilini çaldı. Bu sırada kapıyı açan kadın, uyuya kaldığını söyledi. Kadının sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığını öğrenen ekipler evden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine! Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:26
Öğle
13:03
İkindi
16:39
Akşam
19:30
Yatsı
20:53

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Nur Eczanesi
Karamursel
Şifa Eczanesi
Kandira
Beylik Eczanesi
Gebze
Nazar Eczanesi
Golcuk
Beyza Eczanesi
Golcuk
Demet Eczanesi
Korfez
Ersin Eczanesi
Basiskele
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Hat 800 seferleri sıklaştırıldı
Hat 800 seferleri sıklaştırıldı
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.