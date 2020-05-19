YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Evinden çıkamayan ailenin Türk Bayrağını zabıta ekipleri getirdi

Evinden çıkamayan ailenin Türk Bayrağını zabıta ekipleri getirdi

ANTALYA HABERLERİ  | 19.05.2020 15:46 | Son Güncelleme

Antalya’da yaşayan Kara ailesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını evlerinde kutlamak için Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden bayrak talebinde bulundu.

Antalya’da yaşayan Kara ailesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını evlerinde kutlamak için Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden bayrak talebinde bulundu. Ekipler Türk bayrağını Kara ailesine bayrağı teslim ettiler. Kara ailesi getirilen bayrağı öperek astı ve ekipler ile birlikte İstiklal Marşı okudu.
Serik ilçesinde yaşayan ve 65 yaş üstü oldukları için sokağa çıkamayan Kara ailesi, zabıta ekiplerinden Türk bayrağı istedi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bayrak istediklerini dile getiren Asiye Kara, "Bizim içimizden şöyle geldi. Zabıta ekiplerinden, belediyeden bayrak istedik. Bayrağı getirdiler. Biz de bu bayrağı kutlamak için, yakınlarımıza torunlarımıza akrabalarımıza gidemediğimiz için bayrak astık. İstiklal marşını okuduk. İçimizden öyle geldi. Biz de bu bayramı böyle kutluyoruz. Bu bayramın böyle buruk geçtiği için üzüldüm. Her zaman şenlikli geçiyordu. Bu sefer hastalık yüzünden buruk geçti. Herkese geçmiş olsun inşallah bunu da atlatırız" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Antalya Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
04:02
Sabah
05:39
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:08
Yatsı
21:39

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Çaybaşı Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Serter Eczanesi
Muratpasa
Yiğit Eczanesi
Muratpasa
Arpek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İş makineli konvoyla 23 Nisan coşkusu

İş makineli konvoyla 23 Nisan coşkusu

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.