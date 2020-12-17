YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Evinden çıkamayanlara online diyet hizmeti

Evinden çıkamayanlara online diyet hizmeti

SAMSUN HABERLERİ  | 17.12.2020 13:24 | Son Güncelleme

Diyetisyen Elanur Yılmaz Akay, korona virüsü (Kovid-19) ve çeşitli sebeplerden dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların online diyet hizmeti sayesinde formuna kavuşabileceğini söyledi.Kovid-19 nedeniyle evde geçirilen süre önceki zamanlara göre uzadı.

Evinden çıkamayanlara online diyet hizmeti

Diyetisyen Elanur Yılmaz Akay, korona virüsü (Kovid-19) ve çeşitli sebeplerden dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların online diyet hizmeti sayesinde formuna kavuşabileceğini söyledi.
Kovid-19 nedeniyle evde geçirilen süre önceki zamanlara göre uzadı. Bu süreçte insanlar kilo problemleriyle başa çıkmaya çalışsa da profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyulduğundan yola çıkan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, online diyet hizmetini devreye soktu. Yapılan hizmet ile birlikte vatandaşlar evlerinden de diyet hakkında bilgi alabiliyor.
Pandemi döneminde online diyet yöntemine bu dönemde sıklıkla başvurulduğuna dikkat çeken Büyük Anadolu Hastanelerinden diyetisyen Elanur Yılmaz Akay, “Dünyayı derinden sarsan Kovid-19 pandemi sürecinde sosyal izolasyon ve kısıtlamalar nedeni ile evlerinde vakit geçirenler, hareketsiz kalanların en büyük problemlerinden biri de kilo sorunu oldu. Kilo problemine karşı egzersiz yapmanın yanında diyette yapmak çok etkili olacaktır. Belirli koşullardan dolayı diyetisyene gelmek istemiyorlarsa, şehir dışında olunduğunda ya da gelmekte zorlanıldığında, yaş gereği gelinmek istenmiyorsa, ‘Kovid-19 ’dan korunmak için gelemiyorum’ düşüncesi olduğunda online program devreye sokulabilir” dedi.
Yapılan online diyet hizmeti hakkında bilgi veren Akay, şunları söyledi:
“Online diyette her hafta evdeki tartıda sabahları kilo fotoğrafı alınıyor. 15 günde bir de hastaya özgü, ezbere olmayan diyet programı değil, hastanın beslenme tarzına göre, yatış kalkış saatine göre yönelik diyet programlaması yapılıyor. Hasta ile görüntülü konuşma ya da arama yapılarak görüşmeler yapılmaktadır. Hasta nasıl ilerlemek isterse, diyet listemizi de ona göre programlıyoruz. Online diyette 1 aylık programlar yapılmakta, her hafta evdeki tartı ile kilo takibi, her 15 günde bir de diyet değişikliği yapılarak online diyet programları devam etmektedir. Online diyette bir çok başarılarda sağlanmakta olup, online diyette hasta, hastanemize gelemiyorsa, 444 3 703 nolu telefondan randevu oluşturabilir. Böylece hastane olarak bizler, hastaların evlerine online gelerek tedavileri gerçekleştirmiş oluyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:15
Sabah
07:48
Öğle
12:36
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Çapa Eczanesi
Ilkadim
Lise Eczanesi
Ilkadim
Yeni Hayat Eczanesi
Ilkadim
Balcı Eczanesi
Atakum
Ecem Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.