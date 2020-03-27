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Evinden çıkamayanlara polis desteği

MERSİN HABERLERİ  | 27.03.2020 14:16 | Son Güncelleme

Mersin’de korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan 65 yaş ve üstü yaşlıların ihtiyaçlarının polis ekiplerince karşılandığı bildirildi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tehdidine yönelik getirdiği 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağına, Mersin genelinde uyduğu gözlendi.

Mersin’de korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan 65 yaş ve üstü yaşlıların ihtiyaçlarının polis ekiplerince karşılandığı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tehdidine yönelik getirdiği 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağına, Mersin genelinde uyduğu gözlendi. Park ve bahçelere çıkan 65 yaş üstü yaşlılar polis ekiplerince uyarılırken, yasağa uyarak evden çıkmayanların ihtiyaçları ise valilik koordinesinde oluşturulan ve aralarında polis ekiplerinin de yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanarak kapılarına kadar götürülüyor.
Bu kapsamda, Mersin merkez ve dış ilçelerinde sokağa çıkamadığı için Emniyet Müdürlüğünü arayarak yardım isteyen vatandaşların taleplerini tek tek not eden ekipler, ihtiyaçları alarak vatandaşlara teslim ediliyor.

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Banu Eczanesi
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Öykü Eczanesi
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