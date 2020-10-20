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Evinden çıkan 1,5 metrelik yılanı, kürekle öldürdü

MANİSA HABERLERİ  | 20.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, bağ evinde eşiyle temizlik yaparken divanın altında 1,5 metrelik yılan ile karşılaşan Ekrem Gülsün (55), büyük korku yaşadı.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, bağ evinde eşiyle temizlik yaparken divanın altında 1,5 metrelik yılan ile karşılaşan Ekrem Gülsün (55), büyük korku yaşadı. Gülsün, yılanı kürekle vurarak öldürdü.
Akkeçili Mahallesi, Kayısı Çukuru Mahallesi’ndeki evlerinde, 18 Ekim’de eşiyle temizlik yapan Ekrem Gülsün, divanın altında bir yılan olduğunu fark etti. Büyük korku yaşayan Gülsün, önce bir süre yılanın kendiliğinden evden çıkmasını bekledi. Ancak Gülsün, yılanın divanın altından çıkmaması üzerine, eşinden kürek getirmesini istedi. Eşinden küreği alan Gülsün, Yörede ‘Bozyörük’ adıyla bilinen 1,5 metre uzunluğundaki, çok çabuk ısıran ancak zehirsiz bir tür olan ‘Hazer’ cinsi yılana, kürekle vurarak öldürdü.
Yılanla karşılaşınca çok korktuğunu belirten Ekrem Gülsün, “Mayıs ayından bu yana bağ evinde kalıyorduk. Üzüm hasadından sonra şehirdeki evimize geçtik. Hafta sonu hem bir genel temizlik hem de kışa hazırlık için tekrar bağ evine gelmiştik. Temizlik yaparken her zaman kullandığımız divanın altında yılanı görünce şok oldum. Eşim de ben de çok korktuk. Yılanın içeri nasıl ve nereden girdiğini bilmiyoruz. Belki de yaz boyu bizimle yaşadı” dedi.

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