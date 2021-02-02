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Evini ateşe verip, kaçtı

02.02.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın İncirliova ilçesinde iddiaya göre madde bağımlısı bir kişi oturduğu evi ateşe verip kaçtı.Yangın, Acarlar Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde iddiaya göre madde bağımlısı bir kişi oturduğu evi ateşe verip kaçtı.
Yangın, Acarlar Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen G.K. isimli şahıs oturduğu müstakil evi ateşe vererek kaçtı. Alevleri fark eden komşular durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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