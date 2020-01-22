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  4. Evini benzin döküp ateşe vermiş

Evini benzin döküp ateşe vermiş

AYDIN HABERLERİ  | 22.01.2020 16:10 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, genç bir kadının hayatını kaybettiği patlamanın, yaralı kişinin kendi evine benzin döküp ateşe vermesi sonucu meydana geldiği belirlendi.Nazilli’nin Dallıca Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkisinde önceki gece meydana gelen olayda; halı yıkama işiyle uğraşan ve aynı iş yerinde çalışan Fatih Alp Ü.

Evini benzin döküp ateşe vermiş

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, genç bir kadının hayatını kaybettiği patlamanın, yaralı kişinin kendi evine benzin döküp ateşe vermesi sonucu meydana geldiği belirlendi.
Nazilli’nin Dallıca Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkisinde önceki gece meydana gelen olayda; halı yıkama işiyle uğraşan ve aynı iş yerinde çalışan Fatih Alp Ü. (41) ile Gamze Esen’in (24) birlikte yaşadıkları dubleks evden patlama meydana gelmişti. İtfaiye ekipleri tarafından evden yaralı olarak çıkartılan Gamze Esen ve kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan Fatih Alp Ü., ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne ardından ise İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.
Vücudunun büyük bölümünde cam kesikleri ve yanıklar oluşan Gamze Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti.
Patlamayla ilgili olarak itfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, evi Fatih Alp Ü.’nün ateşe verdiği belirlendi. Dini nikahlı eşi Gamze Esen ile bilinmeyen nedenle tartışan Fatih Alp Ü.’nün benzin döküp evi yaktığı öğrenildi. Evdeki incelemede benzin bidonunun bulunduğu, Fatih Alp Ü.’nün de ifadesinde evi kendisinin ateşe verdiğini söylediği ifade edildi.

Evini benzin döküp ateşe vermiş

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Kır Eczanesi
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Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Cihan Eczanesi
Nazilli
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