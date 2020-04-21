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Evinin bahçesinde ebabil kuşu buldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.04.2020 16:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir vatandaş evinin bahçesinde uçamayan bir ebabil kuşu buldu.Ceylanpınar Selahatini Eyyubi Mahallesi 1005.Cadde’de yaşayan Şeyhmus Yıldırım, evinin bahçesinde uçamayacak durumda bir kuş buldu.

Evinin bahçesinde ebabil kuşu buldu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir vatandaş evinin bahçesinde uçamayan bir ebabil kuşu buldu.
Ceylanpınar Selahatini Eyyubi Mahallesi 1005.Cadde’de yaşayan Şeyhmus Yıldırım, evinin bahçesinde uçamayacak durumda bir kuş buldu. Bulduğu kuşun ebabil kuşu olduğu öğrenen Yıldırım, kuşun tedavisinin yapılması için hayvan severlere haber etti. Kuşu yaralı bir şekilde teslim alan Ceylan Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hasan Teker teslim aldıkları Ebabil Kuşu’nu Doğa Koruma Şanlıurfa İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edeceklerini ve gereken tedavilerinin yapılmasının ardından kuşun doğal ortamına salınacağını ifade etti.

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