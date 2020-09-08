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Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şahsı jandarma yakaladı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren bir şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı.

Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren bir şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı. Operasyonda 890 gram esrar ve 3 kök kenevir ele geçirildi.
Olay, Dinar ilçesi Sütlaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö., isimli şahsın köydeki evinde kenevir yetiştirdiği ihbarını alan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan fiziki takip sonrası harekete geçen ekipler şahsın evine baskın düzenledi. Baskında 890 gram esrar ve 3 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonun ardından B.Ö., ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Merkez
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Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Dınar Yıldız Eczanesi
Dinar
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