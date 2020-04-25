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Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor

ÇORUM HABERLERİ  | 25.04.2020 09:31 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesinde yaşayan Hatice Yılmaz (45), evinin bahçesine kurduğu serada yıllık 100 bin fide üretiyor.İlçede yaşayan ev hanımı Hatice Yılmaz, 9 yıl önce evinin bahçesine sera kurdu.

Çorum’un Kargı ilçesinde yaşayan Hatice Yılmaz (45), evinin bahçesine kurduğu serada yıllık 100 bin fide üretiyor.
İlçede yaşayan ev hanımı Hatice Yılmaz, 9 yıl önce evinin bahçesine sera kurdu. 100 metrekare serada domates, biber ve patlıcan fideleri yetiştiren Yılmaz, yılda yüz bin fide üreterek satıyor.
Her yıl Şubat ayının sonuna doğru tohum ekimine başladığını dile getiren Yılmaz, “Nisan ayının sonuna doğru fide haline geliyor ve satışa sunuyoruz. Fide işi çok emek isteyen bir iştir. Bir çocuk kadar emek vermeniz gerekiyor. Yoksa bu işi yapamazsınız’’ dedi.
Fideleri, dağdan getirdikleri ‘hunuslu’ toprak ile yetiştirdiklerini belirten Yılmaz, Kasım ayında toprağı hazırladıklarını, bu toprağa ayrıca gübrede katarak bardaklara doldurduklarını, böylece toprağın daha verimli olduğunu söyledi.
Ürettiği fideleri topak ölçüsü ile satışa sunduğunu kaydeden Yılmaz, ‘’Yılda 3 bin topak fide üretiyorum. Buda yaklaşık yüz bin adet fide ediyor’’ ifadelerini kullandı.
Bu yıl virüs nedeniyle pazarların kapalı olmasından dolayı evinin bahçesinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak satış yapacaklarını belirten Yılmaz, bir şeyler üretmenin çok güzel bir şey olduğunu ve üretmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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