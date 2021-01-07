Evinin salonunda hayat verdiği kolan dokumacılığı pandemi döneminde ek geliri oldu

"Babaannemin yaptığı yöreye has kolan dokumacılığı vardı. Evde can sıkıntısı nedeniyle ne yapabilirim diye düşündüm. Kıyafetin beline kemer, fotoğraf makinemi taşımak için ip yapayım derken başladım ve devam ettim. Etrafımdakiler ip rengi tercih ederek talepte bulundular. Açıkçası pandemi döneminde benim için çok iyi oldu. Evde vaktimi çok iyi geçirdim, onun dışında da ek gelir sağladım. Beni bu dönemde bayağı bir rahatlattı."

Karahasan, evdeki vaktini değerlendirmek için çocukluğunda yaylada babaannesinden öğrendiği ve belirli aralıklarla hobi amacıyla yaptığı unutulmaya yüz tutmuş kolan dokumacılığına başladı.

Ordu Mevlüde-Rıfat Poyraz Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım personeli olarak görev yapan 45 yaşındaki Karahasan, salgın sürecinde 14 gün çalışıp 14 gün de evinde kalıyor.

Karahasan, yörede köyden yaylaya çıkan kadınların, çimenlikte kurdukları alanda dokumacılık yaptıklarını belirterek, "Ben de evde koltukların bacaklarına ipleri bağladım. En güzel tarafı da evdesiniz ve yağmur yağmayacak, hemen bitirip kaldırmanız gerekmiyor. Çayınızı kahvenizi alıyorsunuz, arada mola veriyorsunuz. Ev ortamında daha keyifli hale geldi." dedi.

- "Geçen hafta 10'a yakın dokuma yaptım"

Geçen hafta 10'a yakın dokuma yaptığını ve bunun da bütçesine bayağı katkı sağladığını anlatan Karahasan, "Sosyal medyadan bana ulaşanlar oluyor. Bana renkleri söylüyorlar ve ne istediklerini belirtiyorlar. O gün oturup onu dokuyorum. Hakikaten unutulmaya yüz tutmuş bir iş olduğu için olumlu cümleler alıyorum, 'Babaannemin zamanından kalma, beni o günlere götürdünüz' şeklinde." ifadesini kullandı.

İnsanların geçmişi hatırlattığı için süs amacıyla kullanmak üzere talepte bulunduğunu dile getiren Karahasan, fındık ve odun taşıma kolanı, elbise kemeri, çanta ve fotoğraf makinesi sapı gibi siparişler aldığını aktardı.