Evkur Yeni Malatyaspor Aboubakar Kamara ile anlaştı

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve transfer komitesi üyeleri geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın santrforu Aboubakar Kamara’nın transferini bitirmek için İngiltere’ye gitmişti. Kamara ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Fulham’ın oyuncuyu İngiltere Championship’ten bir takıma göndermek istemesi üzerine son teklifini sunup, beklemeye geçmişti. Kulübe güzel haber önceki gece geldi ve Aboubakar Kamara’nın sözleşme imzalamak için Türkiye’ye geleceği ifade edildi.
23 yaşındaki futbolcu Aboubakar Kamara, her iki kanat ve santrfor pozisyonlarında forma giyebiliyor. 2017 yılında Amiens'ten 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen başarılı futbolcu, bu sezon Fulham formasıyla 15 maçta 5 gol attı.
(İHA)
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