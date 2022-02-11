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Evladı olmayan Fatma teyze 6 kıtada 90 yetime annelik yapıyor

11.02.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çevresindeki gönüllülere dağıttığı kumbaralarda toplanan yardımları bir dernek aracılığıyla yetimlere ulaştıran 63 yaşındaki Fatma Serter, evlat sevgisini, hiç tanımadığı çocuklarla yaşıyor - Kur'an kursunda 20 yıl öğreticilik yapan yardımsever Serter: - "Bizim evladımız yok ama Allah'ım dünyanın her bir tarafından bize evlat bağışladı. Bir yetimin bir ihtiyacını giderirsem, dünyanın en mutlu kadını, annesi benim diye düşünüyorum"

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da çocuk sahibi olamayan 63 yaşındaki Fatma Serter, eşinin ve yardımseverlerin desteğiyle dünyanın dört bir tarafında el uzattığı 90 yetimle annelik özlemini gidermeye çalışıyor.

Fatma ile Osman Serter çifti, tedavi görmelerine rağmen çocuk sahibi olamadı. Bunun üzerine çift kendilerini hayır işlerine adadı.

Başka çocuklara faydalı olma gayretiyle evlat hasretini dindirmeye çalışan Fatma Serter, bir Kur'an kursunda 20 yıl öğreticilik yaptı.

Eğitim verdiği çocuklara hep anne şefkatiyle yaklaşan Serter, tanıdıklarının tavsiyesiyle 10 yıl önce İHH İnsani Yardım Vakfının bir programına katıldı.

Serter, 6 kıtada 51 ülkede yürütülen yetim çalışmalarını duyunca bir yetimin bakımını üstlendi.

Baktığı yetim sayısını her yıl artıran Serter, yetim kumbaralarıyla gönüllü komşularından da destek almaya başladı.

Eşiyle tanıdıklarına, komşularına, çevre esnafa yetim çalışmalarını anlatan Serter, dağıttıkları kumbara sayısının çoğalmasıyla giderlerini karşıladıkları yetim sayısı 90'ı buldu.

Ayda ortalama 60 kumbara dağıtan çift, 15 günde bir de kumbaraları yetimlerine ulaştırmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfına teslim ediyor.

- "Allah'ım dünyanın her bir tarafından bize evlat bağışladı"

Fatma Serter, AA muhabirine, yetimlerin barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamanın tarifsiz mutluluklar yaşattığını söyledi.

Üstlendiği yetim sayısını olabildiğince artırmaya gayret edeceğini aktaran Serter, komşularının desteğiyle dolan her kumbarada büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

Serter, sağlıkları el verdiğince yetimler için çabalamaya devam edeceklerini belirterek, şunları anlattı:

"Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Elhamdülillah baktığımız yetim sayısı 90'a ulaştı. Bizim evladımız yok ama Allah'ım dünyanın her bir tarafından bize evlat bağışladı. Bir yetimin bir ihtiyacını giderirsem dünyanın en mutlu kadını ve annesi benim diye düşünüyorum. Onlardan sorumlu olduğum için çok mutluyum. Onların elbise giymeleri, yemek yemeleri az da olsa ihtiyaçlarının karşılanması bana çok mutluluk ve huzur veriyor. Dünyadaki hiçbir şeyde gözüm yok. Bir yetimin bir ihtiyacını giderirsem dünyanın en mutlu kadını ve annesi benim diye düşünüyorum."

- "Evladımız yok diye üzülmedik şimdi 90 evladımız var"

Osman Serter de çabalarının sonuçlarını görmenin en büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

Evlatları olmamasına rağmen çocuk sevgisini hep yaşadıklarını vurgulayan Serter, "Her insanın bir imtihanı var. Bizim imtihanımız da buymuş. Cenabı Allah bize bunu layık görmüş, biz de hiçbir zaman evladımız yok diye üzülmedik ama şimdi 90 evladımız var. Çevre ülkelerden olsun, ülkemizden olsun bir sürü evladımız var." diye konuştu.

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