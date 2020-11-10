Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleriyle paylaştı

Anne Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada çok mutlu ve gurur olduğunu belirterek, 6 yıldır gözünün yolda, kulağının telefonda olduğunu söyledi.

Yalçın, "Anlatılmaz yaşanır, ancak yaşayan bilir. 6 yılın hasretiyle dün sarıldık ama bitmez o hasret. Ama o anı da ömrüm boyunca asla unutmam. O duyguyu unutmam. O kadar güzel bir duyguydu ki Rabb'im herkese nasip etsin. Başta ablam olmak üzere diğer bütün annelere nasip etsin Allah bu duyguyu. Allah bana yaşattı, onlara da yaşatsın. Hiç kimsenin gözünü yolda bırakmasın. İyi ki de oturma eylemine katılmışım." diye konuştu.

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüştüğünü belirten Yalçın, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakan Soylu ve herkese teşekkür ederek, "Kızım en çok sevgiye hasret kalmış. Kızım çok severdi pastayı. 6 yıldır pasta yememesi beni çok üzdü. Orada açlık, susuzluk hepsi..." ifadelerini kullandı.

- "Darısı tüm ailelerin başına"

Baba Yalçın da çok mutlu olduğunu ifade ederek, tüm ailelerin en kısa zamanda evlatlarına kavuşmasını temenni etti.

Ailelerin çok büyük acı ve sıkıntı içerisinde olduğunu iyi bildiğini dile getiren Yalçın, "Anne, baba evladı için yaşar. Evladı yanında yoksa o anne, baba için ne düğünü düğündür ne bayramı bayramdır. Yaşayamaz, eksik bir insandır, yarım bir insandır. Ancak evlat gelirse tamam oluyor anne, baba için. Gelmezse hayat boş, zindan. Çok şükür Rabb'ime evladımızı bize kavuşturdu. Darısı tüm ailelerin başına." şeklinde konuştu.